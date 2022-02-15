الهلال السوداني يترقّب ردّ ”كاف”





يقول السوباط” ملعب الجوهرة الزرقاء أصبح الآن يضاهي الملاعب العالمية في كل شيء”.

أعلن نادي الهلال السوداني عن حصوله على موافقة بحضور 25 ألف مشجّعًا، لكنّهم يترقّبون الردّ النهائي من الاتحاد الإفريقي”كاف”.

وقال المتحدث الرسمي لنادي الهلال السوداني هيثم السوباط، بحسب قناة أون تايم سبورتس، الثلاثاء، إنّهم طالبوا بحضور 45 ألف مشجّعًا لمباراة الأهلي المصرية بملعب الجوهرة الزرقاء.

وأضاف” غدًا سنحصل على الردّ النهائي من الاتحاد الإفريقي بشأن حضور الجمهور لمباراة الأهلي”.

وأكمل “ملعب الجوهرة الزرقاء أصبح الآن يضاهي الملاعب العالمية في كل شيء”.

وواصل “بعد الحصول على موافقة الاتحاد الإفريقي سنحدد عدد جمهور الأهلي في المباراة”.

والجمعة، يستقبل الهلال السوداني نظيره الأهلي المصري، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لأبطال إفريقيا.

باج نيوز