4 دول مرشّحة لاستضافة معسكر المنتخب السوداني





كشف مدرب منتخب السودان برهان تيه عن خياراتهم بشأن المباريات الدولية خلال أيام الفيفا.

وقال تيه في تصريحاتٍ صحافية، الثلاثاء، إنّ هناك أربع دول تشمل تركيا، تنزانيا، الكاميرون، موريتانيا، لخوض المباريات الدولية.

وأوضح برهان تيه أنّهم رفعوا تصوّرًا خاصًا باختيار المعسكر بأحد هذه الدول، إلى لجنة المنتخبات الوطنية، لإجازته توطئةً إلى عرضه على مجلس الإدارة، لإبلاغ لجنة المسابقات لتكييف برمجة الدوري.

وأضاف” قوام كلية المنتخب القادمة سيكون 90% منه؛ من لاعبي الكلية الأخيرة، وأعتقد أنّنا في حاجة إلى رفع مستويات اللاعبين بخوض المباريات الدولية”.

وتبدأ أيام الفيفا المقبلة في الفترة من الثاني والعشرين من مارس وحتى الثلاثين منه.

باج نيوز