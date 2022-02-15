السودان يحتل المرتبة الثالثة عربياً في عدد المصابين بـ(السكري)





كشف تقرير دولي، عن احتلال السودان للمرتبة الثالثة بعد دولتي مصر والسعودية في عدد المصابين بداء السكري خلال العام المنصرم.

وأظهر تقرير حمل عنوان “أطلس مرض السكري” أصدرته منظمة الاتحاد الدولي للسكري (IDF)، زيادة عالمية مستمرة في انتشار مرض السكري.

وأشار التقرير اطلعت عليه (الصيحة)، إلى وجود أعلى معدل انتشار إقليمي بنسبة (16.2%) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تضم ثاني أعلى زيادة متوقعة (86%) في عدد المصابين بمرض السكري، الذي من المقدر أن يبلغ (136) مليوناً بحلول عام 2045م.

وحسب التقرير، احتلت مصر المرتبة الأولى بين الدول العربية الأعلى وسط المصابين الذين تتراوح أعمارهم ما بين (20) و(79) عاماً، بنسبة (20.9%) من إجمالي (10.9) مليون شخص خلال العام 2021م، وفي المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية بنسبة (18.7%) من إجمالي (4.3) ملايي شخص، ثم السودان بنسبة (18.9%) من مجموع (3.5) ملايين شخص، ثم المغرب بنسبة (9.1%) بإجمالي (2.3) مليون شخص، وفي المرتبة الخامسة جاءت الجزائر بنسبة (7.1%) وبإجمالي مليوني شخص.

الصيحة