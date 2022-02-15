مسلحون يستولون على عربة تاجر بـ”الضعين”





استولى مسلحون على عربة (أتوس) تخص تاجراً يعمل بسوق الضعين في ولاية شرق دارفور.

وبحسب المعلومات، فإن المسلحين قاموا بتهديد صاحب صالون (أبو العباس) بسوق الضعين ويدعى محمد ود الفكي بمنزله بحي النهضة بالضعين وأطلقوا النار عليه ومن ثم استولوا على عربة تخصّه، وجرى نقل التاجر إلى مستشفى الضعين لتلقي مزيد من العلاج والفحوصات قبل أن تقوم أسرته بنقله إلى نيالا للإطمئنان على صحته.

وعبّر مواطنون عن أسفهم لعودة ظاهرة الاختطاف مجدداً إلى المدينة، وطالبوا الأجهزة الأمنية بتفعيل قرار نزع السلاح من أيدي المواطنين.

الصيحة