كلاب تهاجم سعودياً وتقتله في أميركا





لقي السعودي سعد بن عياش العنزي “في العقد السادس من عمره” مصرعه، في ولاية نيومكسيكو الأميركية، بعد تعرضه لهجوم من قبل كلبين يعيشان في منزل أحد جيرانه.

وفي التفاصيل، التي سردها لـ”العربية.نت” شقيق الضحية سعود العنزي، أن شقيقه مقيم بأميركا في نيومكسيكو، وهو أب لولدين وبنت، والحادثة وقعت وسط الشارع أمام منزله عندما كان يتمشى، فجأة هجم عليه كلبان من فصيلة الراعي الألماني من منزل جارته الأميركية، في الوقت الذي أكد أن علاقته جميلة مع كل جيرانه، والكل يحبه ويحترمه.

وأشار سعود: “عندما هاجمته الكلاب وهو بالشارع، نزف بشدة بسبب تمزق بالفخذ، حسب رواية أحد الشهود من جيرانه، الذي قام وضرب أحد الكلاب بعكازته وأبعدهم عنه، وتم نقله للمستشفى وتوفي هناك بسبب النزيف، وتم أخذ تصوير الكاميرات من على منزل الضحية وكذلك اللابتوب عن طريق الشرطة الأميركية، وبعد ذلك لا علم لديّ عن ماذا حصل بالقضية”.

وطلب العنزي من السفارة السعودية بأميركا بالاطلاع على كافة تفاصيل القضية والتحقيق وتعيين محام، حتى لا يضيع حق المتوفى.

العربية نت