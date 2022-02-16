سياسية
سيارات دبلوماسية أجنبية تشارك في التظاهرات والخارجية تستدعي السفراء
علمت (المصادر) أن وزارة الخارجية، استدعت رسمياً سفير إحدى الدول العربية، وثلاثة من سفراء الدول الغربية، وأبلغتهم احتجاجها على مشاركة سيارات دبلوماسية تتبع لهم في التظاهرات التي تشهدها الخرطوم، منذ 25 أكتوبر الماضي.
وبحسب معلومات تحصلت عليها الصحيفة، فقد تقدم سفير الدولة العربية باعتذار للحكومة السودانية، بعد أن أوضح أن أحد السائقين بالسفارة استغل العربة دون علمهم في تلك التظاهرات.
الخرطوم : سوسن محجوب
صحيفة السوداني
2 تعليقات
أخبار مبتورة من هذه الدول، عرفنا الدول العربية اعتزرت، والأجنبية الحصل معاهم شنو، لا للدغمسة لا للانبطاح لا تعمل نايم ورايح، ما قلتو سيادة وطنية يا تكونو قدرها يا تبطلو الجقلبة في الفاضي.
طرد طوالي ادوهم العين الحمرا العالم بقي كده اديه عين حمرا يحترمك ترخي ياهو برسل عرباته في المظاهرات.