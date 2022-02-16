سيارات دبلوماسية أجنبية تشارك في التظاهرات والخارجية تستدعي السفراء





علمت (المصادر) أن وزارة الخارجية، استدعت رسمياً سفير إحدى الدول العربية، وثلاثة من سفراء الدول الغربية، وأبلغتهم احتجاجها على مشاركة سيارات دبلوماسية تتبع لهم في التظاهرات التي تشهدها الخرطوم، منذ 25 أكتوبر الماضي.

وبحسب معلومات تحصلت عليها الصحيفة، فقد تقدم سفير الدولة العربية باعتذار للحكومة السودانية، بعد أن أوضح أن أحد السائقين بالسفارة استغل العربة دون علمهم في تلك التظاهرات.

الخرطوم : سوسن محجوب

صحيفة السوداني