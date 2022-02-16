المريخ يستعد لصن داونز الجنوب أفريقي ومحترفه يصل القاهرة





واصل فريق الكرة في المريخ، تدريباته واستعداداته لخوض مباراته الافريقية في الاندية الابطال تحت إشراف المدير الفني للفريق، كما غادر الى القاهرة عبر الخطوط المصرية، محترف المريخ الكاميروني، توماس ايتا باواك وذلك للانضمام الى تحضيرات فريق الكرة بمعسكر فندق موفمبيك بالعاصمة المصرية والذي يستعد لمواجهة فريق صن داونز الجنوب الأفريقي في دور مجموعات ابطال افريقيا في المواجهة المقررة يوم السبت المقبل الموافق التاسع عشر من الشهر الجاري، وكان اللاعب تسلم تأشيرة دخول الأراضي المصرية رسمياً بعد أن أكمل إجراءات تأشيرة الدخول والخروج المتعدد للسودان، هذا وسيغادر اللاعب عبر الخطوط المصرية رفقة عضو المجلس وعضو القطاع الرياضي منير نبيل.

صحيفة الصيحة