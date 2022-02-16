توقف مصانع مواد غذائية بمصر جراء وقف تدفق المنتجات الزراعية السودانية





كشفت مصادر مطلعة عن توقف عدد من المصانع المصرية التي تم إنشاؤها بشراكة مع بعض المستثمرين السودانيين، بعد نفاد مخزونها الاستراتيجي من المنتجات الزراعية، وحسب المصادر أن عدد من المصانع داخل الأراضي المصرية التي تم إنشاؤها بشراكات بين مستثمرين سودانيين ورجال أعمال مصريين، تعمل بموجب اتفاق بين الجانبين السوداني والمصري بأن يتم جلب المنتجات الزراعية من الاراضي السودانية وتشمل السمسم والفول السوداني، ووفقا للمصادر بعض مصانع الحلويات والمعجنات توقفت عن العمل تماماً جراء توقف تدفق المنتجات السودانية بسبب إغلاق طريق شريان الشمال .

الخرطوم: عبدالرحمن حنين

صحيفة الجريدة