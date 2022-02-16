مدرب الهلال ينتقد المريخ بسبب قراره





وجه البرتغالي جواو موتا المدير الفني للهلال، انتقاداً لقرار مجلس ادارة نادي المريخ، القاضي بإقامة مباريات الفريق بدوري أبطال أفريقيا المجموعات على ملعب السلام بالقاهرة الذي يستضيف لقاءات الأهلي المصري امام القمة وصن داونز الجنوب افريقي.

وقال موتا عبر قناة (المحور) في تصريحات صحفية، إنه قرار غريب من جانب إدارة المريخ ولا يفهم سببه حتى الآن، موضحاً أن الأهلي أفضل فريق في المجموعة وهذا القرار يسهل مهمته لأنه لن يخرج بعيداً عن ملعبه، وأشار إلى أن مواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل بالسودان، ستكون صعبة لأن الأحمر فريق قوي وهو حامل اللقب، مؤكداً أن مُستوى المُنافس ببطولة كأس العالم للأندية ليس مقياساً، وأوضح أنه سيلعب للفوز في مباراة الأهلي، مشيداً بقدرات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأحمر، مُضيفًا أنه يمتلك خبرات طويلة في الملاعب الأفريقية، وأكد أن فوز الأهلي على الهلال السعودي برباعية نظيفة في كأس العالم للأندية ليس مقياساً، لأن سيناريو اللقاء كان غريباً بعد طرد ثنائي المنافس

صحيفة الصيحة