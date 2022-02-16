حزب الأمة: قوة ترتدي زياً مدنياً اعتقلت نقد الله الى جهة غير معلومة





أدان حزب الأمة القومي اعتقال القيادي بالحزب ابراهيم نقد الله، الذي اعتقلته قوة ترتدي زيا مدنيا الى جهة غير معلومة.

ووصف الأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير في تصريح لـ”الجريدة” ما جرى من اعتقال بأنه اختطاف واخفاء قسري، وأضاف البرير بأن هذا الاعتقال يأتي في سياق استمرار سياسات القمع والترهيب، ضمن العشرات والمئات الذين جرى اعتقالهم مؤخراً.

وكشف البرير عن المجموعة التي اعتقلت ابراهيم نقد الله بأنها مجموعة ترتدي زيا مدنياً، واقتادته الى جهة غير معلومة، وقال بأن هذا شبه اختطاف واخفاء قسري، وأكد بأن زملاءه الذين كانوا معه اكدوا اقتياده بواسطة المجموعة المدنية الى جهة غير معلومة.

واضاف البرير بأن نقد الله (فاعل جدا) في دائرة الاعلام بحزب الأمة القومي، وزاد: ” يجب على سلطة الأمر الواقع اطلاق سراح كافة المعتقلين” مؤكدا بأن هذه المحاولة لن تثنيهم ولن ترهب الشعب السوداني في مواصلة مسيرته نحو الانعتاق والتحول المدني الديموقراطي.

الخرطوم: حافظ كبير

صحيفة الجريدة