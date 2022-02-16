ياسر ميرغني: نطالب باقالة والي الخرطوم بسبب واقعة طفل نظافة بحري





دعا رئيس جمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني الاسراع باقالة والي ولاية الخرطوم وتقديم اعتذار من قبل أعضاء مجلس السيادة لأسرة طفل عامل نظافة بحري الذي أنقذته عناصر الدفاع المدني أمس، وشدد ميرغني في تصريح خاص لـ(الجريدة) على ضرورة عدم تشغيل أي شخص لم يبلغ سن الثامنة عشر وعدم السماح للأطفال بالاعمال الشاقة.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة