عاطف السماني .. الإبداع الإنساني!!





الفنان الشاب عاطف السماني هو واحد من إبداعات بقعة المهدي أم درمان، يحمل كل تفاصيلها الجمالية علي المستوى الإبداعي والإنساني .. وعاطف السماني واحد من أجمل الشباب الذين التقيتهم في حياتي .. يتسم بالتواضع رغم أنه يملك ما يجعله (يتقندف) وهذا هو التواضع الذي جعل منه فناناً محبوباً ومرغوباً في معظم مناسبات الأفراح.. ولعل عودته الأخيرة تمثل عودة الروح للوسط الغنائي .. ولعله قوبل بترحاب كبير ومشاعر دافقة من الحب والترحيب وأتمنى أن يستثمر ذلك في تقديم تجربته بصورة جديدة، فهو يملك كافة الاشتراطات المطلوبة في الفنان.

صحيفة الصيحة