برطم يُشدد على أهمية تجارة الحدود بالشمالية





أكد عضو المجلس السيادي أبو القاسم برطم على أهمية تجارة الحدود بالولاية الشمالية.

وقال مفوض التجارة بالولاية الشمالية لطفي عبد الله، في تصريحات صحفية أمس، إن الاجتماع توصل إلى حلول لمشكلات تجارة الحدود بالولاية الشمالية خاصة فيما يتعلق بالإجراءات ذات الصلة بالبنك المركزي ما ينعكس إيجاباً على حياة مواطني الولاية مؤكداً أهمية تجارة الحدود، والأولوية القصوى التي توليها حكومة الولاية لها باعتبارها ذات مردود على العملية الاقتصادية في البلاد.

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي