فرفور: لا التفت للشائعات





قال الفنان جمال فرفور كل شخص يريد أن يتّهم ويهاجم بعضهم حسب مزاجه، وبعضهم مكايدة لغرض في أنفسهم، وأنا أعرفهم تماماً وهم يعرفون ذلك، لكنني أصبحت لا التفت أو أكترث لتلك لأنها غير صحيحة ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه.. وأكرِّر دائماً نعم مستهدف ومن أقرب الناس والأمر واضحٌ كالشمس.. وأضاف لست نادماً على ثقتي لأشخاص لم يستحقوها لأنهم سقطوا من نظري تباعاً، لكنني مشفق عليهم وهم يحيكون المؤامرات ضدي في الظلام ويضحكون في وجهي في النور وليس لديّ ما أقوله غير أن الله وكيلي يمهل ولا يهمل

صحيفة الصيحة