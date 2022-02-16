البرهان: الجيش والقوات النظامية لن يشهروا سلاحهم لقتل أبناء شعبهم





حيا رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أبطال القوات المسلحة الاشاوس المرابطين على إمتداد الوطن الذين يزودون عن حياضه يقفون سدا منيعا امام كل المخاطر المحدقة به و يقدمون الغالي و النفيس من أجل وحدة البلاد واستقرارها . كما حيا شهداء السودان، وامتدح تضحياتهم.

وترحم البرهان خلال زيارته التفقدية لضباط وضباط صف وجنود منطقة وادي سيدنا العسكرية اليوم على شهداء القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم من أجل هذا الوطن

وأكد البرهان أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى يستحيل أن تفكر يوما في إشهار و توجيه سلاحها لقتل أبناء شعبها .

وقال ان الأيادي ممدودة بيضاء لكل المكونات السياسية بالبلاد من أجل تحقيق الوفاق الوطني والوصول بالبلاد لإنتخابات حره و نزيهة.

كماجدد البرهان التأكيد على أن قيادة البلاد والقوات المسلحة لن تسلم إلا لحكومة منتخبة او بالتوافق الوطني.

الصيحة