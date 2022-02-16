تفاصيل جديدة بشأن حادثة طفل ظل عالقاً لساعات داخل مركبة نفايات





كشف المدير التنفيذي لمحلية بحري عابدين سليمان، معلومات جديدة بشأن حادثة الطفل ماجد الذي علق داخل مركبة نفايات ضاغطة لأكثر من (8) ساعات.

وأشار عابدين في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، إلى أن الطفل عامل يومية بهيئة نظافة محلية بحري، وقال إن إدارة الهيئة كانت حضوراً منذ الساعة 10 مساء وحتى الساعة 7 صباح اليوم التالي، وتم إنقاذ الطفل ماجد، وأكد أن حالته الصحية الآن مستقرة تماماً وستجرى له عملية بمستشفى البراحة بحري.

وأضاف “قامت الهيئة بتصديق مبلغ 2 مليون و455 ألف جنيه تكاليف العملية، كما تم توقيف سائق عربة النفايات وفتح تحقيق حول الحادثة”.

الصيحة