اجتماع بالقصر يبحث قضية الأدوية والمستلزمات الطبية





التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي د. عبد الباقي عبد القادر الزبير بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، وفد قطاع مستوردي الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.

وأوضح رئيس الوفد د. صيدلي محمد إبراهيم الطيب في تصريح صحفي، أن اللقاء بحث قرار المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم القاضي بزيادة رسوم تسجيل وفحص الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية بنسبة بلغت (1000%) دون الرجوع إلى القطاع.

وأكد رئيس الوفد، رفض قطاع مستوردي الأدوية والمعدات الطبية التام للقرار، وأوضح أن عضو مجلس السيادة، أبدى تفهماً كبيراً للقضية وتعهد بأن يوليها الاهتمام والتقدير إلى أن تتم معالجتها.

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