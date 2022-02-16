مالية الخرطوم: مهتمّون بمعاش الناس





أكد المدير العام المكلف لوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم إبراهيم محيي الدين، أن الولاية تولي اهتماماً متعاظماً لتحسين معاش الناس وخدمات مواطني الولاية خاصة في مجال الصحة والتعليم والمياه.

وترأس محيي الدين بقاعة الوزارة أمس، اجتماع مديري الإدارت العامة والوسيطة بوزارة المالية لمناقشة خطة الوزارة للعام 2022م.

وتداول الاجتماع كافة محاور خطة الوزارة ضمن العرض الذي قدمته الإدارة العامة للاستراتيجية، والذي تم فيه طرح علمي لتتبع مسارات وانحرافات الخطة وحماية المال العام، وفق معالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة، وتقوية ولاية وزارة المالية على المال العام، وتمكين الأجهزة الرقابية من متابعة وحماية المال العام، واستغلال الفرص الملائمة لزيادة وتطوير الإيرادات بالولاية، ومعالجة المهدّدات المتعلّقة بزيادة الهجرة من الولايات الأخرى وارتفاع معدلات التضخم.

وأقر الاجتماع مبدأ الشفافية والوضوح في العمل، والحرص على رفع التقارير ربع السنوية لمتابعة تنفيذ خطط كافة الإدارات بما يخدم مواطني الولاية ويحقِّق رؤية الوزارة وطموحات حكومة الولاية في التنمية والخدمات.

الصيحة