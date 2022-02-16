ضبط مخزن يستغل في إعادة تعبئة المواد الغذائية الفاسدة





أعلنت السلطات في الخرطوم، عن ضبط مخزن يتبع لإحدى الشركات التجارية، يتمّ فيه إعادة تعبئة المواد الغذائية وبيعها للمستهلك باعتبارها سارية التاريخ.

وقال المكتب الصحفي للشرطة اليوم، إنّ فريقاً ميدانياً متخصّصاً من دائرة حماية البيئة والمستهلك بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية تمكّن من ضبط المتهمين.

وأشار إلى أنّ العملية أسفرت عن ضبط (80) جوال عدس، (50) جوال أرز منتهية الصلاحية، وكمية من الجوالات الفارغة التي يتمّ فيها إعادة تعبئة المواد و(2) باكت من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية، بجانب كمية كبيرة من البهارات والتوابل التالفة.

الصيحة