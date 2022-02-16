اتفاق بين (الأمة القومي) و(المؤتمر الشعبي) لحل الأزمة السياسية الراهنة





اتفق حزبا الأمة والمؤتمر الشعبي على التنسيق المُشترك الطرفان على ضرورة المضي قدماً لإنتهاج حوار بناء شامل لكل الأطراف دون عزل أو إقصاء لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد.

وضم الاجتماع من الأمة القومي رئيس الحزب اللواء م فضل الله برمة ناصر ونائب الرئيس الدكتورة مريم الصادق المهدي ومن المؤتمر الشعبي نائب الأمين العام المكلف البروفيسور نوال الخضر، والدكتور كمال عمر الامين السياسي والدكتور جمال عبدالعال، وانعقد الاجتماع اليوم بمنزل رئيس حزب الأمة.

و ناقش اللقاء الراهن السياسي الذي تمر به البلاد وضرورة التواصل والتوافق والحوار من أجل تجنيب البلاد مألات الفرقة والشتات وتامين الانتقال الآمن للتحول الديمقراطي.

كما أمن الطرفان علي أن تعمل كل الأطراف السياسية بما لديها من خبرة وتجربة في إنتاج حوار سوداني سوداني يضمن التداول السلمي للسلطة وبسط الحريات بما يمكن في ختام المرحلة الانتقالية من قيام إنتخابات شاملة شفافة ونزيهة تعاد فيها السلطة للشعب.

اتفق الطرفان على ضرورة السعي لحقن الدماء وضمان حرية التعبير وكفالته، وتعزيز دور الشباب من أجل وحدة البلاد واستقرارها.

باج نيوز