شاهد بالفيديو.. شجاعة شاب سوداني تعيد 350 الف جنيه لصاحبها من قبضة لصوص بالخرطوم





تمكن شاب سوداني من إعادة مبلغ 350 ألف جنيه من أصل نصف مليار لصاحبها، من قبضة لصوص سطوا عليها بالخرطوم.

ووقعت الحادثة يوم الأربعاء، بشارع القنطرة بضاحية كافوري بالخرطوم، بعد أن تبع الجناة صاحب سيارة بعد خروجه من البنك، وسطوا على 500 ألف جنيه، بعد تهشيم زجاج سيارته التي ركنها لدقائق معدودة على جانب شارع عام يضج بالحركة.



إلا أن شجاعة أحد الشباب الذي صادف الحادثة في طريقه، وحاول الإمساك بهم أعادت له مبلغ 350 ألف جنيه من المبلغ المسروق، ليهرب اللصوص على دراجة نارية بمبلغ 150 ألف جنيه، بعد أن أطلقوا النار على من حاولوا مطاردتهم من المارّة.

وقال المواطن المجني عليه “صديق أبو فواز” على صفحته بفيسبوك (اتمنى أن اقابل هذا الشاب الشجاع لشكره على بسالته).

الخرطوم: (كوش نيوز)