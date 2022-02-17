يبحث عن خيارات معسكر المنتخب .. تيه: نفاضل بين “تركيا، تنزانيا، الكاميرون وموريتانيا”





كشف برهان تيه المدير الفني للمنتخب الوطني الأول أنهم حريصون على لعب أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من أجل تجهيز عناصر كلية المنتخب الوطني الأول للمرحلة المقبلة، وقال تيه ان أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) المقبلة في الفترة من 22 مارس وحتى الثلاثين منه، وأضاف ان قوام كلية المنتخب القادمة سيكون 90% من لاعبي الكلية الأخيرة، وأشار إلى أنهم يحتاجوا إلى رفع مُستوياتهم بخوض المباريات الدولية، وأبان تيه أن هناك عدة خيارات أمامهم للعب في أيام الفيفا، خلال معسكرات تتراوح بين أربع دول وهي تركيا، تنزانيا، الكاميرون وموريتانيا، ليلعبوا فيها ما بين مباراتين إلى ثلاث مباريات، وقد قاموا برفع التصور الخاص باختيار المعسكر في احدى هذه الدول إلى لجنة المنتخبات الوطنية، لإجازته توطئةً لعرضه على مجلس الإدارة، وكذلك تم إبلاغ لجنة المسابقات به لتكييف برمجة الدوري، وقال برهان تيه إنهم في منهجهم الذي تواثقوا عليه كان التأكيد على لعب أيام الفيفا لتحقيق الأغراض المنشودة في طريق مشاركات المنتخبات الوطنية بالفترة المقبلة.

صحيفة الصيحة