«صحيفة ماركا» تكشف سر اقتحام ناصر الخليفي غرفة حكام مباراة باريس وريال مدريد





أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، و”ليوناردو” المدير الرياضي للنادي الفرنسي، اقتحما غرفة ملابس حكام مباراة باريس وريال مدريد، التي أقيمت أمس الأول، الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن ناصر الخليفي وليوناردو تواجدا داخل غرفة حكام مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد، بين شوطي المباراة.

وأضافت الصحيفة، أن الخليفي لم يقل أي شيء للحكام وظل في الخلفية، بينما اقترب ليوناردو من أورساتو حكم المباراة، وأخبره أن تصرف فيراتي لا يستحق بطاقة صفراء.

وأوضحت الصحيفة، أن ما حدث من الخليفي وليوناردو لم يعجب مسئولي نادي ريال مدريد، والذين قرروا تسريب الحدث لوسائل الإعلام في ظل توتر العلاقة بين الناديين.

وخسر ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان بهدف دون رد، سجله كيليان مباراة في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، بعد التلاعب بدفاع الملكي وتسديد الكرة على يمين الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

موعد لقاء الإياب:

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، يوم 9 مارس المقبل، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب سانتياجو برنابيو.

صدى البلد