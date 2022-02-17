شكر الكاف .. الاتحاد المصري : طلبنا حماية الأهلي و إقامة مباراته أمام الهلال بدون جمهور





كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن أن تراجع الاتحاد الأفريقي عن السماح بدخول (15) ألف مشج لمباراة الأهلي المصري و الهلال جاء بناء على طلب تقدم به الاتحاد لحماية بعثة النادي الأهلي في السودان عن طريق إقامة مباراته أمام الهلال بدون جمهور.

وقال الاتحاد المصري في تعميم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “الخميس” : “وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للاتحاد الأفريقي CAF على استجابته لطلب الاتحاد المصري بحماية فريق النادي الأهلي عن طريق اقامة مباراته المقررة أمام الهلال السوداني ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا بدون جمهور في ظل الأجواء المحيطة بالمباراة التي ستقام غدًا الجمعة بستاد الهلال بالخرطوم”.

باج نيوز