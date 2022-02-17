بدء فعاليات معرض الخرطوم الدوليّ في مارس





أعلن مدير دائرة المعارض والمؤتمرات بمعرض الخرطوم الدولي عبد الوهاب محمد علي، أن فعاليات النسخة (39) من معرض الخرطوم الدولي تبدأ في السابع من مارس المقبل وتستمر حتى الرابع عشر منه.

وأشار إلى أن الأوضاع التي مرّت بها البلاد مؤخراً، إلى جانب انتشار (كوفيد- 19) تسبّبت في تأخير انعقاد المعرض في موعده المحدّد مُسبقاً والذي كان مقرراً له يناير الماضي.

وأضاف عبد الوهاب بحسب (سونا) اليوم، بأن العديد من الدول أبدت استعدادها للمشاركة في المعرض من بينها دول تتبع للاتحاد الأوروبي كألمانيا وإسبانيا، بجانب باكستان وإندونيسيا، وتشارك من المحيط العربي كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، بجانب مشاركة المجر وإثيوبيا، وكشف أن (250) شركة محلية و(85) من رواد الأعمال السودانيين يشكلون حضوراً في هذه النسخة.

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