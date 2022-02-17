الخارجية: مستعدون للتفاوض مع إثيوبيا حول الحدود





أعرب السودان، عن استعداده لاستئناف جولات التفاوض مع إثيوبيا حول الحدود، على أساس المرجعيات والخرائط المعتمدة إقليمياً ودولياً.

ونوه المتحدث باسم الخارجية السفير خالد فرح بحسب (العين الإخبارية) اليوم، إلى طرح إثيوبيا الإيجابي والودي حول إمكانية استئناف التفاوض حول الحدود المشتركة، وقال إن السودان مستعد لاستئناف جولات التفاوض القديمة على أساس المرجعيات القديمة المعروفة والمتفق عليها.

وشدد فرح على عدم قبول الخرطوم مطلقا لأي دعاوى نزاع حول أراضي السودان المعترف بها بموجب الاتفاقيات الثنائية والخرائط المعتمدة إقليمياً ودولياً.

وفي وقتٍ سابق، كشفت الخارجية الإثيوبية، عن مباحثات مكثفة بالآونة الأخيرة مع السودان حول ملفي سد النهضة والحدود.

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