أجواء إيجابية في المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والأهلي المصري





شهد المؤتمر الصحفي الرسمي الذي سبق مباراة الهلال والأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات في رابطة الاندية الإفريقية ابطال الدوري، تصريحات إيجابية من لاعبي ومدربي الفريقين.

قال الاسباني دانيال خيمينيز المدير الفني لفريق الهلال إنهم يعلمون أن اللقاء في مواجهة ثالث أندية العالم ، وأضاف أن الهلال يسعي جدياً لكسب نقاط الأرض، وقال إنهم علموا مؤخرا بغياب الجماهير وتحسر على ذلك، وأضاف دانيال ” نريد رفع حظوظنا، من بعد الخسارة الأولى في جنوب افريقيا” .

وأبان أن الفريق لديه التكتيك الخاص بالمباراة، وذكر أنهم استفادوا من الضربات الثابتة والركنيات في المباراة السابقة، والتي أسفرت عن هدف تعادلي منقوض، لاندري حتى الآن سبب رفضه، وقال دانيال ان الواقع البدني يتعاملوا معه ويسعون إلى جعله في أفضل حال، وذكر أن غياب محمد عبدالرحمن مؤثر، ولكنهم يملكون العديد من الخيارات.

وأشار المدير الفني لفريق الهلال ان أي مباراة سيلعبونها من أجل تقديم الشخصية الجيدة لفريق الهلال .

وقال بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي المصري إن أول مباراة في دور المجموعات ستكون صعبة بالنسبة لهم، وهم يؤدونها خارج الأرض أمام فريق قوي مثل الهلال، وذكر أنهم يخططون للخروج بنتيجة إيجابية، من أجل مواصلة مشوار البطولة.

وذكر موسيماني أن اللعب في أي طقس هو نهج كرة القدم، ولا يملكون الخيار لتخيُّر الأجواء المناسبة، وقال إنه يشكر الإعلام على معلومة أن لا مدرب سبق وأن قاد الاهلي للفوز على الهلال في امدرمان منذ سنوات طويلة، وأبان انه يعمل من أجل الفريق وليس لكسب شخصي.

وكشف موسيماني أن العقلية التي يتحلى بها لاعبيه جيدة جداً، وقد تمكنوا من تحقيق انجازات كبيرة على الرغم من أن التصنيف لا يجعلهم حتى الآن من فصيل الأسماء الكبيرة على غرار أبوتريكة.

وقال محمد النور أبوجا لاعب الهلال إن اللاعبين على أهبة الاستعداد لخوض مباراة الجمعة وتحقيق الفوز لتعويض الخسارة الأولى أمام صن دوانز في الجولة الماضية، وذكر ابوجا أن لا تفكير يشغل بالهم خلال الأيام الماضية خلاف الفوز ومواجهة الاهلي المصري، وقال إنهم يكنون كل الاحترام للفريق الضيف العائد بانجاز كبير من بطولة كأس العالم للأندية ..

وأكد رامي ربيعة لاعب الأهلي المصري سعيهم الى فتح صفحة جديدة، ونسيان ان الاهلي خرج بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للاندية، وذلك حتى يعودوا إلى التمثيل في كأس العالم للاندية مرة أخرى، وقال إن مواجهة الهلال من المباريات الكبيرة، وتحتاج إلى بذل كل الممكن للخروج بالنتيجة المرجوة.

وذكر ربيعة أنه لا توجد مشاحنات غير جيدة طوال تواجده مع الاهلي وحضوره الى السودان من جانب الجمهور السوداني، وأبان أن الاحترام والحب الكبير هو السائد، في كل الزيارات.

الخرطوم 17-2-2022 (سونا)