بعد 24 عاما.. فضيحة أخلاقية تلاحق إيتو قبل مواجهتي الكاميرون والجزائر





ضربت فضيحة أخلاقية صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني قبل أسابيع قليلة من مواجهتي الكاميرون والجزائر في تصفيات المونديال.

وسيستضيف منتخب الكاميرون نظيره الجزائري يوم 26 مارس/آذار المقبل في ذهاب الدور الحاسم، على أن تدور مباراة العودة بعدها بـ3 أيام في ملعب مصطفى تشاكر بالعاصمة الجزائرية.

وفقا لتقارير إعلامية إسبانية، فقد قامت محكمة مدريد بإلزام النجم الأسبق لبرشلونة بدفع غرامة شهرية بمبلغ 1400 يورو لفائدة ابنة غير شرعية له ولدت في إسبانيا عام 1998، خلال فترة لعبه مع نادي إسبانيول.

وكان صامويل إيتو تغيب عن جلسة المحاكمة، وهو ما جعل المحكمة تعترف رسميا بأبوته للشابة أديليزا، خاصة وأن الأخيرة قدمت أدلة داحضة تثبت أن النجم الكاميروني هو والدها.

وكشف موقع “سو فوت” الفرنسي أن الأخير رفض الرد على جميع المكالمات والرسائل الالكترونية التي وجهتها إليها عشيقته السابقة، في خطوة تهدف لعدم الاعتراف بابنته غير الشرعية.

وتأتي هذه الفضيحة للرجل القوي لكرة القدم الكاميرونية لتضرب من مصداقيته، خاصة وأنه يعتبر مثلا أعلى لعدد كبير من الشباب الأفريقي الطامح للنجاح.

وصنع إيتو الحدث في الفترة الأخيرة من خلال جملة من التصريحات التي هاجم عدد من الشخصيات الرياضية الأفريقية والدولية، كما دخل في حرب مفتوحة مع وزير الرياضية نارسيس مويل كومبي، إثر قرار الأخير بالإبقاء على البرتغالي توني كونسيساو في منصب المدرب الأول لـ”الأسود غير المروضة”.

النلين