مناوي يطالب بتقصير الفترة الانتقالية والتحضير للانتخابات





طالب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، بضرورة تقصير أمد الفترة الانتقالية، والتركيز على الشروع في ترتيبات انتخابية عبر شراكة مدنية وعسكرية.

وقال مناوي في تغريدة على (تويتر) وفق صحيفة الصيحة: “الفترة الانتقالية هي الفترة التي يجب تقصيرها ليتم التركيز في ترتيبات انتخابية عبر شراكة قوي سياسية ومدنية وعسكرية، دون إحداث أي خلل في المطالب والشعارات التاريخية تتمثل في الهامش والمركز مع إشراك اللاجئين والنازحين لضمان حقهم في اجراءات انتقالية”.

النلين