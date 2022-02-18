التعادل يحسم مواجهة الهلال السوداني والأهلي المصري





في ظل خلو المدرجات من الجمهور بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بعدم حضور الجماهير.

تعادل الهلال السوداني بدون أهداف أمام ضيفه الأهلي المصري، الجمعة،على ملعب”الجوهرة الزرقاء”في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

واستمر ماميلودي صنداونز متصدرًا لترتيب المجموعة الأولى ورصيده 3 نقاط مقابل نقطة للأهلي ومثلها للهلال ورصيد المريخ صفر.

وجاءت المباراة قليلة الفرص من الجانبين واتسمت بالهدوء في ظل خلو المدرجات من الجمهور بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بعدم حضور مشجعين.

باج نيوز