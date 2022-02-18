جبريل إبراهيم يلتقي وزير الزراعة المصري





كشف وزير المالية و التخطيط الاقتصادي ؛ جبريل إبراهيم عن لقائه وزير الزراعة و استصلاح الأراضي المصري ؛ مرزوق القصير.

و أوضح جبريل في تغريدة على تويتر الجمعة أن القصير أبدى اهتمامًا كبيرًا بنقل التقنيات الزراعية المصرية إلى السودان عبر مشاريع رائدة مشتركة.

و أضاف ” دعوناه نيابة عن الاخ وزير الزراعة و وعد بزيارة السودان في وقت قريب”.

باج نيوز