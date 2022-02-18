سياسية
جبريل إبراهيم يلتقي وزير الزراعة المصري
كشف وزير المالية و التخطيط الاقتصادي ؛ جبريل إبراهيم عن لقائه وزير الزراعة و استصلاح الأراضي المصري ؛ مرزوق القصير.
و أوضح جبريل في تغريدة على تويتر الجمعة أن القصير أبدى اهتمامًا كبيرًا بنقل التقنيات الزراعية المصرية إلى السودان عبر مشاريع رائدة مشتركة.
و أضاف ” دعوناه نيابة عن الاخ وزير الزراعة و وعد بزيارة السودان في وقت قريب”.
باج نيوز
2 تعليقات
انت العرفك بالزراعة شنو يا وزير المالية . معظم المصائب البتصيب المزارعين طالعة من وزارتك . تاني الا تكون عايز تتم تدمير المزارعين باحضار الاجانب بدلا عنهم للزراعة . انت ما قادر تخل مشاكل زراعتك ومزارعنك تمشي تحيب شركات اجتبية عشان تزرع وتديك الفتات؟؟؟ . ياخي خليك في ماليتك مالك ومال الزراعة والله حقا الحاهل عدو نفسه . يمسك بزمام الانتاج في بلادنا الجهلاء من المسؤولين ولن تجني بلادنا سوى الخراب. نفس عقلية الانقاذ التي كانت تاتي بالاحانب للزراعة ففشلت وانهارت الزراعة وانهار معها النظام واقتصاد البلاد. حتى انكم ادنى مرتبة من الحمار الذي يتعلم بالتكرار وانتم لا تتعلمون.
يجب ضم التخطيط الاقتصادي لوزارة الزراعة وليس المالية التي تجهل ماهية الزراعة التي يعتمد عليه شعب بلادنا واقتصادها ومستقبلها.