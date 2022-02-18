المدير الفني للهلال يتحسر على التعادل أمام الأهلي





تحسر المدير الفني لفريق الكرة بالهلال ؛ جواو موتا على التعادل أمام الأهلي المصري.

و قال موتا وفقًا لمراسل بي إن سبورت عقب مباراة الفريق أمام الأهلي و التي امتهت بالتعادل سلبياً إنه سيحاول التعويض في المباريات المقبلة و خلال مواجهة الأهلي؛ حيث يسعى لمفاجئته و الفوز عليه في القاهرة رغم صعوبة الأمر كونه أحد أفضل الأندية الأفريقية وحامل لقب النسخة المقبلة.

و أشار إلى أن لاعبي الهلال أدوا مباراة جيدة أمام الأهلي و كانوا اقرب للفوز و أضاف “لم يحصل الأهلي سوى على فرصة واحدة و باقِ الفرص كانت لفريقي و لكنها أُهدرت”.

باج نيوز