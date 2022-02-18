موقعة مرتقبة بين المريخ السوداني وماميلودي صن داونز





يستضيف المريخ السوداني فريق صنداونز الجنوب إفريقي، السبت، ضمن دوري أبطال إفريقيا.

وقمّة الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لأبطال إفريقيا، سيسعى فيها كلّ فريقٍ لخطف النقاط، من أجل تعبيد الطريق في التأهل إلى الدور المقبل من المنافسة.

ويخوض المريخ السوداني المباراة بعد معسكرٍ نموذجي في العاصمة المصرية القاهرة، وأداء عدد من التجارب الوديّة.

كما أنّ ممثل السودان يلعب مواجهة الغد وسط تغييرات فنية، بعيد الاستعانة بالإنجليزي لي كلارك، خلفًا للبرازيلي مارتنيز الذي تمّ إقالته.

واطمأن مدرب المريخ على جاهزية فريقه بخوضه لمباراتين في الدوري الممتاز، ليحصد ست نقاطٍ.

ويدخل رفاق أمير كمال لقاء الغد وسط معنويات عاليةٍ، خصوصًا بعد الدفعة المعنوية بانتصارهم في مباراتين على التوالي محليًا وتصدّرهم للممتاز.

وعلى الجانب الآخر، يلعب صنداونز جنوب إفريقيا المواجهة وهو متصدّرًا للمجموعة بعد فوزه على الهلال السوداني بهدفٍ في الجولة الأولى.

باج نيوز