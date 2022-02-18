ناشطة تكشف أسباب هجرة تروس الثورة الى مصر وتقول: ليس لأن المصريات مزز بل الهروب من جحيم السودان





كشفت الناشطة تبيان توفيق عن هجرة عدد كبير من الشباب والشابات الذين كانوا أيقونات في إعتصام القيادة ومن التروس الحقيقين الى جمهورية مصر وفسرت ذلك بالهروب من جحيم إسمه السودان بسبب الضيق والحوجة..

وقالت تبيان (إذا كشفنا للناس الحولينا الشباب والشابات وبالأخص التروس الحقيقين الكانوا حارسين الثوره دي ومجككين في ميدان القياده وصابنها الصبه المِن أمها!! حنلقاهُم كلهم مشوا مصر!! ماعشان مصر عاجباهُم ولا عشان الغُربه سمحه ولاعشان المصريات مُزز ولاعشان هم طايقين البُعاد!!).

وأضافت تبيان يوم الجمعة بحسب ما نقلت عنها كوش نيوز (حنلقى السبب الأساسي “الضيق” الحوجه” الفقر” العطاله “اليأس” القًنع الشرديبه ” من جحيم إسمو السودان!! كانت فيهو أحلام نفس الناس الشردوا ديل بإنها تبقى ورديه وتتفك الذرديه وتسقط تتعرس الكنداكة الزي كده!! قامت كتمت وضلمت واتملت عجاج والناس نست أجمل حروف كُنا بنستمع ليها (من أين جاء هؤلاء) اتارينا كنا بنحضِر في الجِن وماكنا عارفين،، حًضًر الجِن وشردو الشباب من كل باب!! فتركونا في هذا الوضِع الهِباب).

الخرطوم (كوش نيوز)