كشف معلومات صادمة بشأن أوضاع قطاع الكهرباء





رسمت مصادر مطلعة بقطاع الكهرباء، صورة قاتمة بشأن الأوضاع التشغيلية للقطاع، وشدّدت على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذه من الانهيار، في وقت حذّرت من قطوعات للتيار الكهربائي خلال الفترة المقبلة تصل إلى (24) ساعة، وقالت “إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع فستستمر القطوعات لمدة 3 أيام متتالية.”

وعزت المصادر في حديثها لـ(الصيحة)، أسباب القطوعات إلى الاعتماد على التوليد المائي خلال فصل الشتاء وانخفاض منسوب المياه في سدي مروي والروصيرص، وقالت “كنا لا نلجأ للتوليد المائي إلا بعد شهر مايو”، وأقرّت بعدم وجود خطة إسعافية لمواجهة ما أسمته بالوضع الكارثي الحالي، وأكدت عدم صيانة ماكينات توليد الكهرباء لفترات طويلة.

وكشفت المصادر عن عجز في القطاع بنسبة (70%) وسرقة معدات تشغيلية من المخازن. وطالبت المصادر الحكومة بالاقتراض من صندوق النقد الدولي ودفعها لإثيوبيا حتى تتمكن الأخيرة من مد السودان بالكهرباء.

الخرطوم- سارة عباس

صحيفة الصيحة