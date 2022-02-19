السماح بحضور جماهيري محدود .. أبوجريشة يؤكد جاهزية المريخ لمواجهة صن داونز





أكد نائب رئيس نادي المريخ للشؤون الرياضية عادل أبو جريشة جاهزية الفريق فنيا وبدنيا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في الثالثة من عصر اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال ابو جريشة أن مبينا أن جميع الأمور تمضي بصورة مُستقرة في معسكر بعثة الفريق بفندق (رابيدسون بيلو) بالعاصمة المصرية معلنا اكتمال الترتيبات كافة لمواجهة صن داونز، وأشار إلي أن الفريق أقام معسكرا تحضيريا أنموذجيا استمر لمدة 70 يوما وأدى خلاله 9 مباريات خلاف مواجهتي الدوري الممتاز، وأضاف ” إن التحضيرات جعلت الفريق في كامل الجاهزية والتركيز لمواجهة صن داونز خاصة وأن الفريق أدى المران الختامي بروح عالية، وهناك حالة من التفاؤل تسود جميع أفراد البعثة من أجل الظفر بالنقاط الثلاث”.

وأكد أبو جريشة- في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي أن المريخ يحترم- تماماً- فريق صن داونز، وهو من الفرق المعروفة في أفريقيا، وقال “نعم صحيح لم نلتق به من قبل أفريقيا لكننا شاهدناه أمام الهلال، وقمنا بدراسته جيدا، وعرفنا نقاط الضعف والقوة فيه،”.

وشدد رئيس القطاع الرياضي على أن كرة القدم تعترف- فقط- بالعطاء داخل الملعب، و أن من يريد التأهل عليه أن لا يهاب أية مواجهة، وقال “من جانبا أكملنا الجاهزية، ويبقى التوفيق من عند الله- تعالى وبدورنا سنخوض المواجهة بكل جدية وقوة؛ من أجل تحقيق الانتصار، وإسعاد الجماهير”.

وقلل أبو جريشة من تأثير نتيجة مباراة الهلال والأهلي المصري التي جرت عصر الجمعة، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وأضاف أن فقدان كلا الفريقين لنقطتين لم يؤثر على ترتيب المجموعة، وأن التعادل نتيجة جيدة للمريخ، وأنه كان يتمنى أن تنتهي مواجهة الهلال وصن داونز الجنوب أفريقي – التي جرت في الجولة الأولى- بالتعادل أيضا؛ لأن التعادل كان يعني أن تظل فرقة صن داونز بنقطة واحدة قبل مواجهة المريخ، مبديا ثقته في أن تكون مباراة غد حاسمة لصدارة الأحمر بثلاث نقاط.

وحول موقف الإصابات قال رئيس القطاع الرياضي: إن جميع اللاعبين في حالة صحية ممتازة باستثناء اللاعبين بكري المدينة، وصلاح نمر، واصفا غيابهما بالمؤثر، مؤكداً أن اللاعبين الموجودين في القائمة قادرون على تعويض غياب الثنائي، مبينا أن الثنائي سيكون جاهزا لمواجهة الهلال في الجولة القادمة من البطولة، والتي ستقام في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وأعلن أبو جريشة أنهم طالبوا بحضور عشرة آلاف مشجع إلا أن طلبهم قوبل بالرفض من السلطات المصرية، وبعد مجهودات تم التصديق بحضور خمسة آلاف إلا أنها تم تقليصها إلى ألف مشجع، هذا خلاف كبار الشخصيات، وأسرة السفارة السودانية بالقاهرة، والإعلاميين السودانيين الموجودين في القاهرة، متوقعا أن يصل العدد المسموح به إلى ألف ومائتين شخص.

وأثنى أبو جريشة على وجود رئيس النادي القنصل حازم مصطفي في معسكر اللاعبين في القاهرة، وحضوره قبل يومين من موعد المواجهة ما انعكس إيجابا على روح اللاعبين المعنوية، واعتبر ما قام به القنصل حازم مصطفى – رئيس النادي- أنه دليل على اهتمامه الكبير، وتسخير كل إمكانياته للفريق، و قال “قد فعل ذلك قبل مواجهة زاناكو الزامبي في الدور السابق من المسابقة؛ حيث حضر- خصيصا- من الإمارات، وقام بتحفيز اللاعبين ماديا ومعنويا.مما كان الأثر الإيجابي لدي اللاعبين”.

باج نيوز