طه فكي رئيس الاتحاد العام للكرة .. تعاوننا بلا حدود مع الهلال والمريخ لتشريف الكرة السودانية





حرص الرئيس المكلف للاتحاد العام لكرة القدم، طه فكي شيخ طه، على زيارة بعثة المريخ بالقاهرة والتقى برئيس البعثة هناك الكابتن عادل ابو جريشة نائب رئيس النادي للشؤون الرياضية، وثمن طه فكي عالياً المجهودات المقدرة التي بذلها مجلس إدارة نادي المريخ من أجل تجهيز فريق الكرة لمرحلة المجموعات من دوري أبطال افريقيا، وعبّر عن ثقته التامة في لاعبي المريخ وقدرتهم على تشريف الكرة السودانية والخروج بالنصر في مباراة الفريق السبت أمام صن داونز الجنوب أفريقي، وتعهد فكي بتعاون الاتحاد بلا حدود مع المريخ حتى يواصل مشواره الأفريقي بصورة مميزة، وأشاد فكي بالاستقرار الإداري الذي تحقق في المريخ بفضل وقفة الاتحاد مع استقرار نادي المريخ الذي عانى من صراعات كادت أن تعصف به في عهد الاتحاد السابق.

من جانبه، شكر الكابتن عادل أبو جريشة نائب رئيس المريخ طه فكي على الزيارة الكريمة، ولفت الى انها تعكس حرص قيادة الاتحاد على الوقوف مع الأندية السودانية التي تشارك في البطولات الأفريقية وتقديم كل عون وسند لها حتى تحقق النجاح، وأكد أبو جريشة جاهزية المريخ لتشريف الكرة السودانية والإعلان عن انطلاقة قوية في مرحلة المجموعات من دوري أبطال افريقيا، وأبدى طه فكي ثقته الكبيرة في لاعبي القمة ودعم الفريقين في مشوارهما في دورى المجموعات ، مؤكدا استعداد اتحاد الكرة للتعاون بلا حدود مع الهلال في هذه المرحلة المهمة لتشريف الكرة السودانية والتأهُّل رفقة المريخ في هذه المجموعة، ووجد اتصال فكي صدىً طيباً من مجلس إدارة نادي الهلال، والذي طمأن رئس الاتحاد على جاهزية الأزرق وقدرته لتحقيق الفوز على الأهلي المصري ومواصلة المشوار بقوة في دوري أبطال أفريقيا.

على صعيد متصل، تأسف طه فكي للقرار الصادم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بمنع دخول جماهير الهلال في مباراة الفريق أمام صن داونز الجنوب افريقي، لافتاً إلى أن التراجع عن الموافقة على دخول الجماهير تقويض للجهود الكبيرة التي بذلها اتحاد الكرة مع نادي الهلال من أجل عودة الأزرق للعب بإستاده واستفادته من قاعدته الجماهيرية العريضة، ولفت فكي إلى أن الاتحاد ومنذ لحظة صدور القرار شرع في مقاومته، مؤكداً جاهزية الاتحاد للتنسيق مع مجلس الهلال وتصعيد القضية حتى يجبر الاتحاد، كاف على استعادة الهلال لجماهيره في المباريات الأفريقية، وراهن فكي على قُدرة الهلال على نسف كل المُخطّطات وتحقيق الفوز على الأهلي ومواصلة المشوار الأفريقي بقوة.

صحيفة الصيحة