مكتب الأطباء: استخدام بنادق الخرطوش تتسبب في إصابات جسيمة وسط المتظاهرين





ندد المكتب الموحد للأطباء باستخدام القوات النظامية لبنادق الخرطوش لقمع المتظاهرين ما أدى لإيقاع إصابات جسيمة.

وتتهم الأجهزة الأمنية في السودان بالتورط في قتل المتظاهرين بسبب استخدامها الذخيرة الحية في تفريق المحتجين، لكن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عبر عن شكه بوجود طرف ثالث متورط في قتل المتظاهرين، وأعلن تحمل مسؤوليته حال ثبات أنه من وجه بقتل المتظاهرين.

وقال بيان صادر من مكتب الأطباء الموحد، (إن الأطباء في المستشفيات وفرق الميدان والمواكب يرصدون كل انتهاكات النظام ضد شعبنا من استخدام العديد من الأسلحة النارية والآليات القاتلة والمضرة بالأجساد والصحة ككل”.

وأشار لرصد الأطباء في المواكب الأخيرة استخدام آلة قمع جديدة متمثلة في بنادق الخرطوش، والتي نتج عنها ازدياد ملحوظ في عدد الإصابات، حيث سجلت المستشفيات عشرات الحالات بعضها في أماكن خطيرة من الجسم، كالرأس والعنق والصدر.

وكشف مكتب الأطباء عن توثيقه حالة وفاة نتيجة الإصابة بعيار خرطوش في موكب شروني بِمليونية 14 فبراير، وتوثيق عدة إصابات بنفس السلاح خلال شهر فبراير، بمواكب أمدرمان والخرطوم والخرطوم بحري، أكد أن حالات بعضها حرج.

وأكد أن استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع كوسيلة للقتل، لتصويب الجنود لهذه القنابل – بكثافة – مباشرة على أجساد الثوار، أدى إلى مقتل 4 شهداء، إضافة إلى مئات الإصابات، نتج عنها فقدان للأعضاء والوظائف بشكل دائم.

صحيفة اليوم التالي