وزير التربية يكشف مواعيد استئناف الدراسة





أكد وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الختم الحوري في تصريح لـ(اليوم التالي) أن المدارس ستفتح أبوابها لاستقبال جميع طلاب الفصول يوم الثلاثاء المُقبل الموافق 22 فبراير وليس بعد غدٍ الاثنين.

وقال الحوري لـ(اليوم التالي) أمس: (نعلن جاهزيتنا لانطلاق الفترة الثانية ولا تراجع عن انطلاق الدراسة في موعدها)، وأكد أن الوزراة تعمل بتناغم تام مع اللجنة العليا للطوارئ الصحية، فيما تعهد وزير التربية باستكمال النواقص والمعينات التي تواجه معهد النور للمكفوفين.

وفي سياق متصل سلمت وزارة التربية والتعليم مستشارها القانوني ملفات المدارس المعتدى عليها من قبل نافذين ومؤسسات واتحادات طلاب وشركات بترول خلال العهد البائد.

وتمسك مدير التعليم إداره التعليم الفني بوزارة التربية الاتحادية الهادي الأمين بتصعيد الأمر لأعلى الجهات القانونية لإعادة المدارس المعتدى عليها لحضن الوزارة.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي