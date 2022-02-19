قرار يصدم الهلال قبل ديربي النصر.. ورفض طلب بن نافل





تلقى مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، ضربة موجعة، قبل مواجهة النصر، في ديربي الرياض ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكشفت تقارير صحفية أنه على مدار الأيام الماضية، حاول مجلس إدارة نادي الهلال، اقتسام سعة الملعب، بين جماهير الزعيم، ومشجعي النصر، بحيث يحصل كل فريق، على 50% من مقاعد “مرسول بارك”.

ولكن.. محاولات الإدارة الهلالية، باءت بالفشل تمامًا، حيث تم تخصيص السعة الأكبر من مدرجات الملعب، لجماهير النصر، باعتبار أن العالمي؛ هو منظم المباراة.

مزمز