المريخ يتعادل مع “صن دوانز” ويضع أول نقطة في المشوار الأفريقي





اكتفى نادي المريخ السوداني، بنتيجة التعادل السلبي أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية من مباريات دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

واستضاف المريخ صن دوانز على أرض ملعبه الافتراضي، استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وقدم الفريقان مباراة مفتوحة وتبادلا الهجمات على مدار شوطي المباراة، لكن تكسرت طلعات الطرفين عند خطي الدفاع.

بالنتيجة وضع فريق المريخ أوّل نقطة في رصيده خلال المشوار الأفريقي للموسم الحالي، بينما وصل صن داونز إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة بعد أن كسب لقاءه الافتتاحي أمام ضيفه الهلال السوداني بهدف نظيف.

وللمريخ مباراة أمام الأهلي المصري تم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي حل فيها ثالثاً وحصل على الميدالية البرونزية.

ويمتلك كل من الأهلي والهلال نقطة من تعادلهما دون أهداف أيضاً في المباراة التي أقيمت بأم درمان عصر أمس الجمعة.

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