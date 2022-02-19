القبض على القيادي بـ(إزالة التمكين) طه عثمان





القت قوة مشتركة مساء اليوم، القبض على عضو لجنة إزالة التمكين، عضو المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير طه عثمان اسحق، من أمام دار حزب البعث بشارع الجمهورية وسط الخرطوم.

وأفاد قيادي بحزب البعث، أنه تم اخذ طه عثمان الى القسم الشمالي بالخرطوم.

يشار إلى أن السلطات القت القبض قبل نحو أسبوعين على عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد يوسف المحتجزين في سوبا.

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