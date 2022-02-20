الصحفية السودانية “عائشة الماجدي” ترد بكلمات قوية على شائعة التحرش بها





ردت الصحفية السودانية المعروفة “عائشة الماجدي” بقوة وثقة على من روجوا لشائعة، تتحدث عن التحرش بها من قبل مسؤول حكومي.

وقالت “الماجدي” على صفحتها الشخصية بفيسبوك: ربما سيوفي الناعمة طعنت محل الوجعة وطبقت الكيّة فأتجهوا الى حرب الشائعات وحملة الإغتيالات الشخصية.

وأضافت: أعرف أنهم بلا أخلاق وبلا شرف، وهم لا يعرفون أني ماجدة حرة وبت رجال، فغثائهم لايزيدني الا قوة وصلابة، وكل ماتم بهتاني به فهو كذب وضلال ولم يحدث.

وأكدت الماجدي بأنها ماضية إلى الأمام بكل نجاح باذن الله، لا تنكسر مهما ملأوا دربها شوكاً.

الخرطوم: (كوش نيوز)