الحرية و التغيير : “اللاءات الثلاثة” لا تتعارض مع مفاوضة العسكريين





كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله أن مبدأ “اللاءات الثلاثة” لا يتعارض مع التفاوض مع المؤسسة العسكرية.

وقال خلف الله في تصريح لـ(الصيحة) إن قوى الحرية والتغيير متمسكة بموقفها في إسقاط انقلاب (25) أكتوبر، وأشار إلى أن مبدأ “اللاءات الثلاثة” مهم في حشد الجماهير خاصة في دعم العصيان المدني والاضرابات، وأضاف “لا بد من التفاوض مع العسكر حين اقتراب السقوط ويعتبر التفاوض في تلك اللحظة إجرائيا وسيكون بغرض نقل السلطة فقط”، مشيراً إلى أن قوى الحرية والتغيير وفي تقديم رؤيتهم لمبعوث الأمم المتحدة شددوا على أن يكون حاضراً في لحظة التفاوض الحاسمة لنقل السلطة للمدنيين.

الخرطوم ــ وفاق التجاني

صحيفة الصيحة