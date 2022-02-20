مشجع سوداني حزين يشعل «السوشيال ميديا»





أشعلت الصورة الحزينة لأحد مشجعي الهلال السوداني مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، وعبرت الصورة عن الحزن الذي خلّفه منع الجمهور من متابعة المواجهة الأفريقية بين الهلال والأهلي المصري في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، وظل المشجع مرابطاً بالقرب من الاستاد حتى نهاية المباراة.

وضجت «السوشيال ميديا» مطالبة بالبحث عن صاحب الصورة والمطالبة بتكريمه تقديراً لحبه وعشقه لناديه، وأعلن أحد لاعبي الفريق عن تبرعه بقميصه الرياضي للمشجع، فيما أعلن مسؤول بالنادي تبرعه بتذكرة سفر للمشجع لمتابعة مباراة الفريق المقبلة.

وتعادل الهلال مع ضيفه الأهلي المصري سلبياً، وشهدت الساعات التي سبقت اللقاء حالة من الاحتقان لدى جمهور الهلال بعد قرار مفاجئ من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) حرم به الهلال من جمهوره متراجعاً عن قراره الأول، حيث كان وافق على حضور (15) ألف مشجع، مما دفع لتصاعد موجة الغضب لدى الجمهور وإدارة الهلال التي اتهمت الاتحاد الأفريقي (كاف) بمحاباة النادي الأهلي المصري، وتقدم الهلال السوداني بشكوى لمحكمة التحكيم الرياضي (كاس) ضد (كاف).

صحيفة البيان