الصحف السودانية تتحدث عن مواجهة الهلال والمريخ فى القاهرة





سلطت الصحف السودانية، الضوء على مواجهة الهلال مع المريخ فى الجولة الثالثة لمباريات دورى أبطال افريقيا التى تجمعهما فى القاهرة المحدد لها الجمعة المقبل على ملعب السلام.

ويتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تساوى المريخ مع الأهلى والهلال السودانى عند رصيد نقطة واحدة.

عنونت صحيفة “كفر ووتر ” السودانية فى صدر صفحتها عن مواجهة الهلال والمريخ العاقب يقود بعثة الهلال للقاهرة ” بعدما اسند مجلس الهلال رئاسة بعثة فريق الكرة الي عضو المجلس

ونشرت صحيفة ” كورة سودانية ” تصريحات المدير الفني لفريق المريخ الإنجليزي لي كلارك والتي قال فيها: إن فريقه لم يوفق في بداية المباراة، ومعظم دقائق الشوط الأول، مبيناً أنه قام بتغيير التكتيك الذي بدأ به المباراة في الجزء الأخير من الشوط الأول، وكل الشوط الثاني من المباراة، أمام صن داونز الجنوب أفريقي، التي انتهت بالتعادل السلبي، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

صحيفة اليوم السابع