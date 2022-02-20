برمة ناصر: اتفاقنا مع الشعبي لا يعني الخروج من (الحرية والتغيير)





أكد رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة ناصر، أن اتفاقهم مع حزب المؤتمر الشعبي يأتي لتوحيد القوى الوطنية فقط .

وأوضح برمة في تصريح لـ(اليوم التالي) أن حزب الأمة يعمل في إطار الإجماع الوطني وقال: (ما يجمعنا بالمؤتمر الشعبي مساعٍ لتوحيد الصف الوطني)، ونوه برمة إلى أن هذه الخطوة لا تعني خروج الحزب من قوى الحرية والتغير، وأكد أن هذه الخطوة من أجل الوصول إلى خارطة طريق لتحقيق التحول الديمقراطي بالتوافق مع لجان المقاومة والحركات المسلحة وكل من يُدين الانقلاب.

وفي ذلك السياق كشف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر في تصريح لـ(اليوم التالي) أمس، أن هذه الخطوة سبقتها خطوات وأكد أن الشعبي ليس لديه اتفاق مكتوب مع القوى السياسية وأنا من يسعى لتوحيدها وقال عمر: (إن الشعبي ليس معنِياً بأي رفض من قبل قوى سياسية معينة لأننا نسعى إلى جمع الجميع).

وأكد عمر أن لديهم اتصالات مع كل القوى السياسية وأضاف: (هنالك إقبال كبير من القوى السياسية)، وأضاف: (فقط الاختلاف في كيفية الوصول إلى اتفاق سياسي) .

وكشف عمر أن الاتفاق يشمل القوى السياسية العريضة مثل حزب الأمة القومي والاتحادي الأصل وحركة تحرير السودان.

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي