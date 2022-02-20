مانشستر يونايتد يسمح بمغادرة “كريستيانو رونالدو”.. في هذه الحالة





فتحت إدارة مانشستر يونايتد باب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الميركاتو الصيفي المقبل، على مصراعيه، في حال يرغب اللاعب في ذلك.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن رونالدو يخطط لطلب الرحيل عن اليونايتد في الصيف المقبل، إذا لم يتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

وعلمت الصحيفة البريطانية بنوايا إدارة مانشستر يونايتد التي ترحب بمغادرة رونالدو إذا طلب الرحيل.

وأشارت إلى أن هناك إجماعًا داخل اليونايتد بأن التعاقد مع رونالدو كان خطأ ارتُكِب بسبب أمور تسويقية، بالإضافة إلى منعه من الانضمام للسيتي.

وقالت: إن رونالدو يأمل ألا يغير مسؤولو اليونايتد رأيهم بشأن رحيله؛ لأنه لا يوجد بند في عقده يسمح له بالمغادرة إذا لم يتأهل الفريق إلى دوري الأبطال.

صحيفة سبق