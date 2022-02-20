إقامة حفل قبل مواجهة النصر والهلال.. واتحاد الكرة يكشف التفاصيل





يقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم احتفالًا قبل انطلاق مباراة النصر والهلال المقررة غدًا الإثنين ضمن الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بمناسبة يوم التأسيس.

وستشهد مباراة النصر والهلال قبل انطلاقتها أوبريت غنائي إضافة إلى عدد من العروض التفاعلية مع الجماهير الحاضرة للمباراة, وذلك عند الساعة 6:10 مساءً.

ومن المقرر أن تشهد باقي مباريات الدور نفسه فعاليات مصاحبة, تفاعلًا مع المناسبة الوطنية التي تشهدها المملكة للمرة الأولى.

مزمز