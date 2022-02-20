بعد قرار المحكمة بارجاعها للعمل: مذيعة تلفزيون السودان تكشف حقيقة ما يتداول عن شهاداتها المزورة





كتبت يوم الأحد الإعلامية د. إيناس محمد احمد مذيعة تلفزيون السودان بعد قرار المحكمة العليا بعودة مفصولي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون (.اقول لكل الزملاء حمدالله علي السلامة وربنا يوفقكم جميعا).

وجاء منشورها كما يلي بحسب ما نقلت عنها كوش نيوز (السلام عليكم ورحمة الله

الحمدلله والشكر لله ان صدر قرار المحكمة العليا بعودة مفصولي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ٧٩ اعلامي واعلامية من خيرة أبناء السودان ..اقول لكل الزملاء حمدالله علي السلامة وربنا يوفقكم جميعا ..

حبيت أوضح للناس ال بتشن هجوم علي رجوعنا لوظائفنا ان الناس رجعت بحكم محكمة عليا وبموجب القانون .. لا وساطة من زول ولا شئ ..فقط فضل من المولي عز وجل ثم نزاهة القضاء السوداني المشهود له بالشرف والنزاهة .

وفي هذا الحكم القضائي رد اعتبار للناس اول حاجة ..بعد كدا الناس ترجع لشغلها طوالي او تستقيل منه لكل تقديره وظروفه .

بالنسبة للناس ال تحدثت عن شهادات مزورة ..ارد بأن الأوراق والشهادات كلها كانت امام المحكمة ..وانه سبق وفي العام ٢٠٢٠ ان تراشق البعض مثل هذا الحديث وفتحت بموجبه بلاغ في نيابة جرائم المعلوماتية وانتقل الي المحكمة وحكم فيه بالسجن والغرامة والتعويض علي عدد من المدانيين كل حسب حديثه ومداخلاته..والبلاغ موجود وحكم المحكمة موجود وأعلن عنه ونشر عبر الوسائط.

لكل من ذكرنا بخير ،،اشكرك جزيلا وانا ممتنة لكم جميعا ..ولكل من اساء اقول حسبي الله ونعم الوكيل وهو المنتقم الجبار وعند الله تجتمع الخصوم ).

ووصفت الإعلامية د. إيناس محمد احمد لحظة قرار فصلها وبقية زملاءها من التلفزيون من قبل لجنة إزالة التمكين بحسب موقع تارا نيوز، من قبل لجنة تفكيك التمكين بانة قرار سياسي يفتقر إلى الموضوعية وأسس العدالة دون أي اعتبار لقانون العمل َولوائح الخدمة المدنية.

وأكدت ايناس إنها طيلة فترة عملها بالتلفزيون والتي امتدت لأكثر من 40 عاما لم تحصل على أي امتيازات استثنائية أيا كان شكلها ونََوعها من حكومة السودان طوال عمرها، ولم تمتلك اي قطعة أرض أو عربة أو أي شي طيلة فترة عملها في درجة َوظيفية. َ

مؤكدا انها لم تنال توقية لمدة 11عاما بسبب وقف الترقيات داخل الهيئة.

وعبرت الإعلامية إيناس عن رضاها لما قدمت َعبرت فيه عن رسالة التلفزيون وقناعتها بمهنية طوال مسيرتها بالتلفزيون

وأكدت إيناس انها دخلت التلفزيون وهي في الرابعة من عمرها عبر برامج الأطفال وواصلت إلى أن تخرجت من الجامعة وأنها نافست عبر لجنة الاختيار َتم تعينيها موظفة ومذيعة.

وأضافت انها عاصرت عدد من الحكومات منذ عهد الراحل جعفر نميري وانتفاضة أبريل وفترة المشير سوار الذهب وحكومة د. الجزولي دفع الله ثم فترة الديمقراطية في عهد الإمام الراحل الصادق المهدي ثم فترة الانقاذ ثم مرحلة التغيير والفترة الانتقالية.

الخرطوم (كوش نيوز)